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Опубликовано 10 июня 2026, 10:25
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С половиной кабины: в Китае показали самый большой грузовик Sitrak

Sitrak наладил выпуск карьерных самосвалов, которые составят конкуренцию БелАЗам. В гамме марки Sitrak появились карьерные самосвалы особо большой грузоподъёмности. Если прежде китайская компания выпускала технику, способную перевозить от 90 до 135 т породы, то теперь созданы варианты на 150 и 170 т. Об этом журналу Motor сообщили представители бренда.
С половиной кабины: в Китае показали самый большой грузовик Sitrak
© Motor
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Трёхосные самосвалы имеют колёсную формулу 6×4. В движение наиболее тяжёлые модификации приводит 660-сильный турбодизель объёмом 15,3 л: как уверяет производитель, ресурс мотора превышает 2 млн км.

Отдельно уточняется, что 150- и 170-тонные машины принципиально отличаются от своих предшественников усиленной конструкцией, сниженным расходом топлива и адапатцией к особо сложным условиям эксплуатации.

Машина выделяется необычным внешним видом, так как производитель укомплектовал самосвал компактным кабинным модулем, напоминающим половину кабины большого грузовика.

В России и сопредельных странах сегмент карьерых грузовиков, по большей части, занят продукцией автозавода БелАЗ. Но белорусские машины имеют двухосную компоновку.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Motor

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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
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