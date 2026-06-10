С половиной кабины: в Китае показали самый большой грузовик Sitrak

Трёхосные самосвалы имеют колёсную формулу 6×4. В движение наиболее тяжёлые модификации приводит 660-сильный турбодизель объёмом 15,3 л: как уверяет производитель, ресурс мотора превышает 2 млн км.

Отдельно уточняется, что 150- и 170-тонные машины принципиально отличаются от своих предшественников усиленной конструкцией, сниженным расходом топлива и адапатцией к особо сложным условиям эксплуатации.

Машина выделяется необычным внешним видом, так как производитель укомплектовал самосвал компактным кабинным модулем, напоминающим половину кабины большого грузовика.

В России и сопредельных странах сегмент карьерых грузовиков, по большей части, занят продукцией автозавода БелАЗ. Но белорусские машины имеют двухосную компоновку.