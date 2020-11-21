Видео: хот-хэтчи Audi, BMW и Mercedes-AMG сразились в дрэге под дождем

У хот-хэтчей много общего: все выпускаются в Германии, оснащаются 2,0-литровыми «турбочетвёрками» и полноприводными трансмиссиями, весят чуть больше полутора тонн и стоят в Великобритании в пределах 38-39 тысяч фунтов стерлингов.