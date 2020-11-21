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Видео: хот-хэтчи Audi, BMW и Mercedes-AMG сразились в дрэге под дождем

Пятидверки с 300-сильными моторами померились силами на мокрой трассе

© Скрин видео, YouTube-канал carwow
Сергей Ильин
YouTube-канал carwow устроил дуэль между Audi S3, BMW M135i xDrive и Mercedes-AMG A 35. Полноприводные хот-хэтчи сразились в дрэге на 402 метра под дождём, потренировали старты с хода в разных режимах, а финальным испытанием стала проверка эффективности тормозов на мокром асфальте.

У хот-хэтчей много общего: все выпускаются в Германии, оснащаются 2,0-литровыми «турбочетвёрками» и полноприводными трансмиссиями, весят чуть больше полутора тонн и стоят в Великобритании в пределах 38-39 тысяч фунтов стерлингов.

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Фото: Audi S3

Audi S3 дебютировала позже конкурентов — премьера состоялась всего три месяца назад. Под капотом 310-сильный (400 Нм) турбомотор, трансмиссия — 7-скоростной «робот». Снаряжённая масса — 1575 килограммов.

BMW M135i xDrive комплектуется 306-сильным наддувным двигателем с пиковым крутящим моментом 450 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат». Баварский хэтчбек на 50 килограммов легче, чем Audi.

Mercedes-AMG A 35 оснащается 306-сильным (400 Нм) турбодвигателем и 7-диапазонным «роботом», снаряжённая масса — 1555 килограммов.

Видео: YouTube-канал carwow

В дрэг-гонке на 402 метра три пятидверки уложились в 0,4 секунды; очень близкими оказались результаты теста эффективности тормозов. Год назад carwow проводил похожий тест на сухой трассе с Audi S3 уходящего поколения, и тогда итоги дуэли оказались иными.