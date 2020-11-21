Видео: хот-хэтчи Audi, BMW и Mercedes-AMG сразились в дрэге под дождем

У хот-хэтчей много общего: все выпускаются в Германии, оснащаются 2,0-литровыми «турбочетвёрками» и полноприводными трансмиссиями, весят чуть больше полутора тонн и стоят в Великобритании в пределах 38-39 тысяч фунтов стерлингов.
Фото: Audi S3
Audi S3 дебютировала позже конкурентов — премьера состоялась всего три месяца назад. Под капотом 310-сильный (400 Нм) турбомотор, трансмиссия — 7-скоростной «робот». Снаряжённая масса — 1575 килограммов.
BMW M135i xDrive комплектуется 306-сильным наддувным двигателем с пиковым крутящим моментом 450 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат». Баварский хэтчбек на 50 килограммов легче, чем Audi.
Mercedes-AMG A 35 оснащается 306-сильным (400 Нм) турбодвигателем и 7-диапазонным «роботом», снаряжённая масса — 1555 килограммов.
Видео: YouTube-канал carwow
В дрэг-гонке на 402 метра три пятидверки уложились в 0,4 секунды; очень близкими оказались результаты теста эффективности тормозов. Год назад carwow проводил похожий тест на сухой трассе с Audi S3 уходящего поколения, и тогда итоги дуэли оказались иными.