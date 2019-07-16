Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:59

Новый Audi S8 приедет в Россию в следующем году

Седан предложат с бензиновой «битурбовосьмеркой»

«Заряженный» седан Audi S8 нового поколения выйдет на российский рынок в следующем году. Модель предложат с битурбомотором V8, дополненным стартер-генератором с ременным приводом, работающим от 48-вольтовой сети.
Загрузка...

В отличие от S6 и S7, которые перешли на дизельные моторы, S8 сохранил бензиновый агрегат. «Восьмерка» выдает 571 лошадиную силу и 800 Нм крутящего момента и способна разогнать большой седан до 250 километров в час. Модель также оснащена восьмидиапазонным «автоматом» и полноприводной трансмиссией quattro.

Помимо этого, в базе у S8 есть «предиктивная» адаптивная пневмоподвеска с индивидуальными для каждого колеса электромеханическими приводами, подруливающие задние колеса и активный задний дифференциал. Визуально машина отличается от обычной A8 шильдиками с литерой S, видоизмененными бамперами и круглыми выхлопными патрубками.

Цены в России еще не объявлены. Ориентировочная цена в Германии — 120 тысяч евро или 8,5 миллиона рублей по текущему курсу. Самая мощная A8 — 60 TFSI c битурбомотором 4.0 V8 (460 сил и 660 Нм момента) — обойдет в 7 860 000 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...