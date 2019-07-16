Новый Audi S8 приедет в Россию в следующем году

В отличие от S6 и S7, которые перешли на дизельные моторы, S8 сохранил бензиновый агрегат. «Восьмерка» выдает 571 лошадиную силу и 800 Нм крутящего момента и способна разогнать большой седан до 250 километров в час. Модель также оснащена восьмидиапазонным «автоматом» и полноприводной трансмиссией quattro.

Помимо этого, в базе у S8 есть «предиктивная» адаптивная пневмоподвеска с индивидуальными для каждого колеса электромеханическими приводами, подруливающие задние колеса и активный задний дифференциал. Визуально машина отличается от обычной A8 шильдиками с литерой S, видоизмененными бамперами и круглыми выхлопными патрубками.