Опубликовано 23 июня 2026, 11:331 мин.
Сайт Chery перестал открываться в России
РГ: Chery закрыла сайт и сократила продажи в РФ в 8 раз . Как выяснила «Российская газета», официальный сайт Chery в России перестал работать. При попытке перейти на сайт появляется ошибка: «Не удаётся установить соединение. Сайт www.chery.ru намеренно отклонил соединение». Вероятно, это свидетельствует о полном уходе марки с российского рынка.
© Chery
Уход Chery из РФ не стал неожиданностью: в начале июня марка сняла с продажи модели Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 4. Это было частью постепенного сокращения присутствия бренда на российском рынке.
За первый квартал 2026 года в России реализовано 3265 новых автомобилей Chery. Это почти в 8 раз меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда дилеры продали 25 757 машин (падение составило 87,3%).
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Источник:Российская газета
Автор:Арина Лысенко
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