Сайт Chery перестал открываться в России

Уход Chery из РФ не стал неожиданностью: в начале июня марка сняла с продажи модели Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 4. Это было частью постепенного сокращения присутствия бренда на российском рынке.

За первый квартал 2026 года в России реализовано 3265 новых автомобилей Chery. Это почти в 8 раз меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда дилеры продали 25 757 машин (падение составило 87,3%).

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