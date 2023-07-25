Продажи автомобилей в России установили новый рекорд

За неделю Lada Granta разошлась в количестве 3837 экземпляров. На Chery Tiggo 7 Pro Max, которому в этот раз досталось второе место, остановили выбор 1100 человек. Слегка отстала от него Lada Vesta с 1096 проданными экземплярами, а за ней следуют два «китайца» — Haval Jolion (1007 штук), который до прошлой недели был самой популярной иномаркой, и Omoda C5 (864 штуки).

Что касается самых популярных марок, то здесь также лидирует отечественная Lada. Следом за ней уже ожидаемо идут китайские бренды — Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed и Omoda.