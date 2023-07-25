Продажи автомобилей в России установили новый рекорд

Продажи автомобилей в России установили новый рекордВ лидерах по-прежнему Lada Granta
Продажи автомобилей в России достигли максимума с весны 2022 года. Как подсчитали аналитики агентства «Автостат», на прошедшей неделе — с 17 по 23 июля — на российском рынке было реализовано 22 854 новых легковых машин. Это наибольший недельный результат с марта прошлого года, когда россияне приобрели 55 129 автомобилей. Первое место по-прежнему принадлежит отечественной Lada Granta, а вот среди иномарок лидер сменился — это китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.
За неделю Lada Granta разошлась в количестве 3837 экземпляров. На Chery Tiggo 7 Pro Max, которому в этот раз досталось второе место, остановили выбор 1100 человек. Слегка отстала от него Lada Vesta с 1096 проданными экземплярами, а за ней следуют два «китайца» — Haval Jolion (1007 штук), который до прошлой недели был самой популярной иномаркой, и Omoda C5 (864 штуки).
Что касается самых популярных марок, то здесь также лидирует отечественная Lada. Следом за ней уже ожидаемо идут китайские бренды — Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed и Omoda.
Российский рынок постепенно восстанавливается после потрясений прошлого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне россияне купили 52 279 автомобилей, что на 88,3 процента больше, чем в июне 2022-го, когда продажи почти остановились после резких скачков цен.
Активно в восстановлении рынка участвуют китайские марки. Наиболее ходовой остается Lada, но компании из Поднебесной продолжают увеличивать ассортимент брендов и моделей. Так, в Haval анонсировали скорое появление в России еще двух новых марок, Ora и Wey, а также рассказали о возможной организации производства нового кроссовера Haval M6 на заводе в Туле.