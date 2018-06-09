Версия Urban получила самый скромный мотор мощностью 75 сил

Пульс

У хэтчбека Sandero Stepway появилась бюджетная версия

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9 июня 2018

Гамма модификаций приподнятого хэтчбека Dacia Sandero Stepway в Европе пополнилась самой доступной модификацией. Версия Urban с трехцилиндровым мотором мощностью 75 лошадиных сил стоит от 10,5 тысяч евро.

Длительный тест Renault Sandero Stepway: часть [первая](https://motor.ru/testdrives/sandero.htm) и [вторая](https://motor.ru/testdrives/sandero2.htm)

Длительный тест Renault Sandero Stepway: часть первая и вторая

До сих Sandero Stepway в Европе предлагался с двумя двигателями: бензиновой турбо-«тройкой» объемом 0,9 литра, и 1,5-литровым дизелем. Мощность обоих моторов составляет 90 лошадиных сил. А 75-сильная бензиновая «тройка» литрового объема без наддува была прерогативой обычного хэтчбека Dacia Sandero.

Теперь 75-сильный мотор будет ставиться и на приподнятый Sandero Stepway. Такие машины получили обозначение Urban. Цена такой машины составит 10 500 евро без налогов (775 000 рублей), что на 2 220 евро дешевле такой же машины с бензиновым турбомотором и ручной коробкой.

В России продаются хэтчбеки Renault Sandero и Sandero Stepway тольяттинского производства. Но набор двигателей у них совершенно иной: это 8- и 16-клапанные моторы Renault 1.6 мощностью 82 и 102 лошадиные силы (сочетаются с ручной и автоматической коробкой соответственно). Цены на Renault Sandero Stepway начинаются от 689 990 рублей.

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