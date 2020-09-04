Renault рассекретила оптику нового Sandero

В первой части ролика видна передняя оптика, которая достанется «вседорожной» модификации Sandero – Stepway. Новый хэтчбек получит полностью переделанный передок и фары со сложным рисунком и светодиодными полосами, под которыми расположены круглые противотуманки.
Вторая часть видео раскрывает горизонтально ориентированные фонари обычного Sandero с новым наполнением, но без диодных элементов. Судя по снимку, со сменой поколения хэтчбек получит более узкие задние стойки, чем у актуальной модели.
Видео: Groupe Renault / Twitter
Накануне дочерняя компания Renault, Dacia, поделилась первыми официальными изображениями новых Sandero, Sandero Stepway и седана Logan, не которых видны тёмные силуэты новинок. Автомобили третьей итерации переедут на упрощённую версию CMF-B Renault Clio, что позволит компании сэкономить на производстве.
В палитру двигателей могут войти бензиновые моторы мощностью от 65 до 100 лошадиных сил, 1,5-литровый дизель (85 или 115 сил). Вершину гаммы займёт 140-сильная гибридная силовая установка E-Tech, которая может достаться Sandero Stepway.
На сегодняшний день в России доступен Sandero второго поколения. Хэтчбек оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 82, 102 или 113 лошадиных сил. Из трансмиссий доступны пятиступенчатая «механика», четырехдиапазонный автомат и вариатор для 113-сильного Stepway. Цены варьируются от 577 000 за базовый Sandero до 981 000 за самую дорогую «вседорожную» версию.