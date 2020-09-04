Renault рассекретила оптику нового Sandero

В первой части ролика видна передняя оптика, которая достанется «вседорожной» модификации Sandero – Stepway. Новый хэтчбек получит полностью переделанный передок и фары со сложным рисунком и светодиодными полосами, под которыми расположены круглые противотуманки.

Вторая часть видео раскрывает горизонтально ориентированные фонари обычного Sandero с новым наполнением, но без диодных элементов. Судя по снимку, со сменой поколения хэтчбек получит более узкие задние стойки, чем у актуальной модели.