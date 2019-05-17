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16:26

Рекорд скорости на песке попытаются побить с помощью 1200-сильного Porsche 911

Последнее достижение было установлено в 2015 году британским актером Идрисом Эльбой

Зев Эйзенберг, которому принадлежат несколько мировых рекордов скорости на мотоциклах, планирует улучшить достижение британского актера Идрис Эльба на валлийском пляже Pendine Sands. В 2015 году Эльба за рулем Bentley Continental GT Speed разогнался на песке до 290 километров.
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В 2016 году Эйзенберг попал в серьезную аварию: во время очередного рекордного заезда он упал с мотоцикла на скорости 376 километров в час. После интенсивного курса лечения и реабилитация Эйзенберг снова сел на мотоцикл и в 2018-м установил новый рекорд Pendine Sands — на 355-сильном Suzuki Hayabusa он разогнался до 324,4 километра в час.

Идрис Эльба в 2015 году на Pendine Sands.

Для нового рекорда Эйзенберг и MADMAX Race Team купили Porsche 911 Turbo образца 2015 году и собрали работающий на биоэтаноле (E85) двигатель рабочим объемом 4,1 литра с особой системой охлаждения. Его отдача составляет около 1200 лошадиных сил. Купе также получило доработанную подвеску, трансмиссию и каркас безопасности. Последние тесты показали, что только с половиной мощности автомобиль на асфальте разгоняется до 354 километров в час.

В 2015 году Идрис Эльба побил рекорд, который продержался почти 90 лет. В 1927 году Малкольм Кэмпбелл за рулем автомобиля Bluebird II, оснащенного 22,3-литровым мотором мощностью 450 лошадиных сил, разогнался на Pendine Sands до 281 километра в час. Эйзенберг надеется, что у него получится достигнуть 322 километров в час.

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