Рекорд скорости на песке попытаются побить с помощью 1200-сильного Porsche 911

В 2016 году Эйзенберг попал в серьезную аварию: во время очередного рекордного заезда он упал с мотоцикла на скорости 376 километров в час. После интенсивного курса лечения и реабилитация Эйзенберг снова сел на мотоцикл и в 2018-м установил новый рекорд Pendine Sands — на 355-сильном Suzuki Hayabusa он разогнался до 324,4 километра в час.