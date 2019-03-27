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18:42

Послушайте, как звучит 1040-сильный твин-турбо Hyundai Santa Fe

Кроссовер оснастили «шестеркой» 3.8 и дифференциалом от Equus

Американский тюнер Bisimoto опубликовал ролик с 1040-сильным кроссовером Hyundai Santa Fe. В видео можно услышать звук двигателя автомобиля, который делает бернаут.
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В ролике показан кроссовер, построенный в 2016 году для тюнинг-шоу SEMA. Автомобиль стал исключительно заднеприводным, получив задний дифференциал от флагманской модели Equus. «Санта Фе» оснащен 3,8-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем с двумя турбинами, работающим в паре с шестиступенчатым «автоматом» от седана Genesis R-Spec. Также машина получила «злой» выпуск, каркас безопасности и гоночные «ковши» Momo.

В прошлом году компания Hyundai показала на выставке SEMA тюнинг-версии «заряженного» хэтчбека Veloster N и электрокара Ioniq.

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