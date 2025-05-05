Испанский производитель Land Rover вернется с новой линейкой внедорожников

Испанский производитель Land Rover вернется с новой линейкой внедорожниковО своём скором воскрешении объявила фирма Santana
Испанская фирма Santana, в прошлом выпускавшая лицензионные «Ленд Роверы» и внедорожники Iveco Massif, вернется к жизни благодаря китайцам. Как пишет Autocar, запланирована целая линейка новых моделей, одной из которых станет пикап. И поскольку финансировать всё это будет СП Zhengzhou Nissan, то, скорее всего, грузовичок окажется близким родственником Frontier Pro. На это намекает даже набор силовых установок: дизель либо плагин-гибрид.
Собственно Frontier Pro и дебютировал в Шанхае с бензоэлектрической силовой установкой — она состоит из «турбочетверки» 1.5 и интегрированного в трансмиссию электромотора. Комбинированная отдача — 408 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Привод полный, с опциональной электронной блокировкой заднего дифференциала. Ездовых профилей четыре: Hybrid, Pure electric, Performance и Snow.
А вот у Nissan Dongfeng Z9, из которого получился Frontier Pro, в гамме имеется дизель 2.3. В зависимости от коробки передач и типа привода его мощность составляет 147/190 лошадиных сил, а крутящий момент варьируется от 380 до 500 Нм. Сам по себе Z9 — это что-то вроде машины на все случаи жизни. Но Santana будет позиционировать свои модели как автомобили для энтузиастов оффроуда — то есть фактически это будут конкуренты Ineos.