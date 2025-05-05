Испанский производитель Land Rover вернется с новой линейкой внедорожников

А вот у Nissan Dongfeng Z9, из которого получился Frontier Pro, в гамме имеется дизель 2.3. В зависимости от коробки передач и типа привода его мощность составляет 147/190 лошадиных сил, а крутящий момент варьируется от 380 до 500 Нм. Сам по себе Z9 — это что-то вроде машины на все случаи жизни. Но Santana будет позиционировать свои модели как автомобили для энтузиастов оффроуда — то есть фактически это будут конкуренты Ineos.