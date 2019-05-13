Посмотрите, как автопилот Tesla спас кролика

Ранее в Сети появился ролик, как автопилот «Теслы» ошибся с выбором траектории на серпантине, из-за чего автомобиль чуть было не съехал в обрыв. Водитель успел отрулить в противоположную сторону, но машина все равно пострадала, врезавшись в скалу.

Об одной из последних серьезных аварий «Теслы» стало известно в прошлом году, когда седан Model S, двигавшийся на автопилоте на скорости 105 километров в час, врезался в пожарную машину. Последняя стояла в полосе, работая на месте другого ДТП.