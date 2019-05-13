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15:44

Посмотрите, как автопилот Tesla спас кролика

Электроника предотвратила ДТП на ночной трассе

© Wallup.net
В твиттере появился ролик, в котором показано, как автопилот электрокара Tesla Model S помог избежать наезда на кролика, выбежавшего на ночную дорогу.
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Инцидент произошел на одной трасс Флориды. Как заявил владелец автомобиля, электроника заметила животное на дороге, затормозила и повернула руль в сторону прежде, чем он сам успел бы взять управление на себя.

Видео: @dealer_of_happy
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Ранее в Сети появился ролик, как автопилот «Теслы» ошибся с выбором траектории на серпантине, из-за чего автомобиль чуть было не съехал в обрыв. Водитель успел отрулить в противоположную сторону, но машина все равно пострадала, врезавшись в скалу.

Об одной из последних серьезных аварий «Теслы» стало известно в прошлом году, когда седан Model S, двигавшийся на автопилоте на скорости 105 километров в час, врезался в пожарную машину. Последняя стояла в полосе, работая на месте другого ДТП.

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