Гоночное подразделение Lamborghini впервые построило дорожный суперкар

Дизайн Lamborghini SC18 создан совместными усилиями заказчика суперкара и студии Centro Stile Lamborghini. Экстремальный аэродинамический обвес разработан с применением опыта, полученного инженерами Squadra Corse при постройке гоночных машин. Так, капот с воздухозаборниками выполнен в стиле Huracan GT3 Evo, а боковины кузова, «плавник»-стабилизатор и крылья — Huracan Super Trofeo Evo.
Дополняет облик SC18 заднее карбоновое антикрыло с трехпозиционной механической регулировкой и крышка моторного отсека с 12-ю воздухозаборниками — такое решение также используется на машинах, принимающих участие в гонках на выносливость. Суперкар выкрашен в оттенок серого Grigio Daytona c деталями из видимого углепластика и оснащен карбоновыми креслами. Колеса с центральной гайкой имеют разную размерность: 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.
В движение Lamborghini SC18 приводит 6,5-литровый атмосферный V12 от экстремального Aventador SVJ, который выдает 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Сочетается мотор с семиступенчатым «роботом» ISR, программу работы которого переписали специально для купе. Динамические характеристики суперкара пока не сообщаются — Aventador SVJ разгоняется до «сотни» за 2,8 секунды.