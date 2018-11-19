Гоночное подразделение Lamborghini впервые построило дорожный суперкар

Дополняет облик SC18 заднее карбоновое антикрыло с трехпозиционной механической регулировкой и крышка моторного отсека с 12-ю воздухозаборниками — такое решение также используется на машинах, принимающих участие в гонках на выносливость. Суперкар выкрашен в оттенок серого Grigio Daytona c деталями из видимого углепластика и оснащен карбоновыми креслами. Колеса с центральной гайкой имеют разную размерность: 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.