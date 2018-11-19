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19 ноября, 11:19

Гоночное подразделение Lamborghini впервые построило дорожный суперкар

Суперкар SC18 с допуском на обычные дороги ориентирован на трек

Автоспортивное подразделение Lamborghini Squadra Corse впервые в своей истории разработало уникальную модель по заказу одного из клиентов марки. Собранный в единственном экземпляре SC18 имеет допуск на обычные дороги, но ориентирован для использования на треке.

Дизайн Lamborghini SC18 создан совместными усилиями заказчика суперкара и студии Centro Stile Lamborghini. Экстремальный аэродинамический обвес разработан с применением опыта, полученного инженерами Squadra Corse при постройке гоночных машин. Так, капот с воздухозаборниками выполнен в стиле Huracan GT3 Evo, а боковины кузова, «плавник»-стабилизатор и крылья — Huracan Super Trofeo Evo.

Дополняет облик SC18 заднее карбоновое антикрыло с трехпозиционной механической регулировкой и крышка моторного отсека с 12-ю воздухозаборниками — такое решение также используется на машинах, принимающих участие в гонках на выносливость. Суперкар выкрашен в оттенок серого Grigio Daytona c деталями из видимого углепластика и оснащен карбоновыми креслами. Колеса с центральной гайкой имеют разную размерность: 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.

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В движение Lamborghini SC18 приводит 6,5-литровый атмосферный V12 от экстремального Aventador SVJ, который выдает 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Сочетается мотор с семиступенчатым «роботом» ISR, программу работы которого переписали специально для купе. Динамические характеристики суперкара пока не сообщаются — Aventador SVJ разгоняется до «сотни» за 2,8 секунды.

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