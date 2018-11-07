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10:48

Skoda показала интерьер нового хэтчбека Scala

Публичный дебют модели состоится 6 декабря текущего года

Компания Skoda показала эскиз интерьера нового хэтбчека Scala. Для модели будут доступны эксклюзивные материалы отделки, поверхности с текстурой, имитирующей кристаллические структуры и полностью переосмысленная приборная панель. Публичный дебют Skoda Scala состоится 6 декабря на специальном мероприятии в Тель-Авиве.

Общая концепция интерьера Skoda Scala во многом будет основана на прототипе Vision RS, представленном на парижском моторшоу. У серийной машины также будет цифровая приборная панель Virtual Cockpit с экраном диагональю 10,25 дюйма и парящий 9,2-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Элементы декора приборной панели и дверей будут сделаны из вспененного материала с особой текстурой.

Тизер Skoda Scala

В список доступного оснащения Skoda Scala войдет фоновая подсветка салона, отделка сидений микрофиброй с контрастной прострочкой и доступ к онлайн-сервисам, которые позволят управлять отдельными функциями автомобиля с помощью смартфона, а также обновлять ПО мультимедийной системы и загружать карты «по воздуху».

Тизер Skoda Scala

Ранее стало известно, что хэтчбек Scala по размерам будет меньше лифтбека Octavia, хотя внутренние размеры машин останутся практически идентичными. Объем багажника новинки составит 461-1410 литров. В гамму двигателей Skoda Scala войдут бензиновые и дизельные турбомоторы, а также силовая установка, работающая на метане.

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