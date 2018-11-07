Skoda показала интерьер нового хэтчбека Scala

Общая концепция интерьера Skoda Scala во многом будет основана на прототипе Vision RS, представленном на парижском моторшоу. У серийной машины также будет цифровая приборная панель Virtual Cockpit с экраном диагональю 10,25 дюйма и парящий 9,2-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Элементы декора приборной панели и дверей будут сделаны из вспененного материала с особой текстурой.