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12:51

Хэтчбек Skoda Scala стал частью главной достопримечательности Праги

Кузов автомобиля разукрасили в стиле «Стены Леннона»

Хэтчбек Skoda Scala стал частью одной из главных достопримечательностей Праги — «Стены Леннона», и получил уникальный камуфляж. С 80-х годов ограду Мальтийского сада принято разрисовывать в честь музыканта Джона Леннона, призывая к миру и свободе. Сейчас это место является культурным сооружением и объектом самовыражения.

Кузов «Скалы» разукрасил местный стрит-арт художник, известный под псевдонимом Chemis. Он расписал автомобиль аэрозольной краской так, будто рисунки накладывались друг на друга в течение десятилетий, как на «Стене Леннона». Запечатлел уникальный камуфляж хэтчбека на фоне популярного места фотограф из Нью-Йорка Дэйв Кругман.

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Ранее Skoda опубликовала фотографии интерьера серийного хэтчбека. Салон Scala выполнят в новом фирменном стиле с особым сочетанием цветов и отделочных материалов. Центральное место на панели займет парящий дисплей информационно-развлекательной системы диагональю 9,2 дюйма. Декоративные элементы сделают из вспененного материала с особой поверхностью, имитирующей кристаллические структуры.

Известно, что в список доступного оснащения Skoda Scala войдет фоновая подсветка салона, отделка сидений микрофиброй с контрастной прострочкой и доступ к онлайн-сервисам, которые позволят управлять отдельными функциями автомобиля с помощью смартфона, а также обновлять ПО мультимедийной системы и загружать карты «по воздуху».

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