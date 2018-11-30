Хэтчбек Skoda Scala стал частью главной достопримечательности Праги

Хэтчбек Skoda Scala стал частью одной из главных достопримечательностей Праги — «Стены Леннона», и получил уникальный камуфляж. С 80-х годов ограду Мальтийского сада принято разрисовывать в честь музыканта Джона Леннона, призывая к миру и свободе. Сейчас это место является культурным сооружением и объектом самовыражения.