Хэтчбек Skoda Scala стал частью главной достопримечательности Праги

Кузов «Скалы» разукрасил местный стрит-арт художник, известный под псевдонимом Chemis. Он расписал автомобиль аэрозольной краской так, будто рисунки накладывались друг на друга в течение десятилетий, как на «Стене Леннона». Запечатлел уникальный камуфляж хэтчбека на фоне популярного места фотограф из Нью-Йорка Дэйв Кругман.
Ранее Skoda опубликовала фотографии интерьера серийного хэтчбека. Салон Scala выполнят в новом фирменном стиле с особым сочетанием цветов и отделочных материалов. Центральное место на панели займет парящий дисплей информационно-развлекательной системы диагональю 9,2 дюйма. Декоративные элементы сделают из вспененного материала с особой поверхностью, имитирующей кристаллические структуры.
Известно, что в список доступного оснащения Skoda Scala войдет фоновая подсветка салона, отделка сидений микрофиброй с контрастной прострочкой и доступ к онлайн-сервисам, которые позволят управлять отдельными функциями автомобиля с помощью смартфона, а также обновлять ПО мультимедийной системы и загружать карты «по воздуху».