Skoda показала интерьер серийного хэтчбека Scala

В конце октября вывела на дорожные испытания прототипы «Скалы» и раскрыла некоторые детали о модели. Хэтчбек построят на «фольксвагеновской» платформе MQB A0 и предложат с бензиновыми и дизельными турбомоторами, а также силовой установкой, работающей на метане. По размерах Scala будет меньше лифтбека Octavia, хотя внутренние размеры машин останутся практически идентичными.