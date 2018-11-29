Skoda показала интерьер серийного хэтчбека Scala

Глава отдела дизайна интерьера Skoda Норберт Вебер называет новую концепцию эмоциональной и функциональной. Центральное место в ней занимает парящий дисплей информационно-развлекательной системы диагональю 9,2 дюйма. Секция под ним функционирует как эргономичный упор для запястья. Блок климатической установки, селектор режимов движения расположены в максимальной близости к водителю.
Декоративные элементы передней панели и дверей выполнены из вспененного материала с особой поверхностью, имитирующей кристаллические структуры. Боковые дефлекторы вентиляции выходят за пределы панели и упираются в специальные выемки во внутренней обшивке дверей.
Известно, что в список доступного оснащения Skoda Scala войдет фоновая подсветка салона, отделка сидений микрофиброй с контрастной прострочкой и доступ к онлайн-сервисам, которые позволят управлять отдельными функциями автомобиля с помощью смартфона, а также обновлять ПО мультимедийной системы и загружать карты «по воздуху».
В конце октября вывела на дорожные испытания прототипы «Скалы» и раскрыла некоторые детали о модели. Хэтчбек построят на «фольксвагеновской» платформе MQB A0 и предложат с бензиновыми и дизельными турбомоторами, а также силовой установкой, работающей на метане. По размерах Scala будет меньше лифтбека Octavia, хотя внутренние размеры машин останутся практически идентичными.
Хэтчбек Scala первым в Европе получит надпись Skoda вместо логотипа на двери багажника. Тренд пришел из Китая, где потребители не знакомы с эмблемами иностранных компаний. Например, буквы используют на Kodiaq GT для китайского рынка и Aston Martin DBS Superleggera.