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15:04

Видео: Scania «подняла» фуру дронами

Шведская компания подшутила над разработчиками транспортных дронов

Компания Scania, шведский производитель грузовиков и автобусов, выпустила шутливый ролик о будущем коммерческого транспорта. В нем огромное количество дронов перевозят по воздуху магистральный тягач S410. Дроны в видео выполнены при помощи компьютерной графики.

Ролик сопровождается словами: «У нас у всех есть великие идеи относительно будущего, но не всем из них суждено ''взлететь''». Слоган — Driving The Shift — это название стратегии компании, в рамках которой Scania создает новую бизнес-модель с ориентацией на транспортную сервисизацию, а также переходит на использование синтетического топлива.

Ранее Scania показала концепт автономного грузовика AXL. У него нет кабины, а управление осуществляется с помощью интеллектуального модуля: он транслирует данные и инструкции, а AXL выполняет команды в автономном режиме.