Видео: Scania «подняла» фуру дронами

Ролик сопровождается словами: «У нас у всех есть великие идеи относительно будущего, но не всем из них суждено ''взлететь''». Слоган — Driving The Shift — это название стратегии компании, в рамках которой Scania создает новую бизнес-модель с ориентацией на транспортную сервисизацию, а также переходит на использование синтетического топлива.