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11:31

Гиперкар SCG 007 повторит достижение Ford GT40

Двухдверка должна стать самым быстрым американским автомобилем «Ле-Мана»

Нишевый автопроизводитель Scuderia Cameron Glickenhaus раскрыл внешность прототипа SCG 007 LMP1 для класса Hypercar чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Автомобиль построен с прицелом повторить достижение Ford GT40 50-летней давности, когда американский спорткар стал абсолютным победителем «24 часов Ле-Мана».

Подробные технические характеристики SCG 007 LMP1 держатся в секрете, хотя куда больше интересен дизайн суперкара. Он обращается к истории, а точнее — к 50-60-м годам прошлого века. Закругленные стойки заднего антикрыла вызывают ассоциации с экспериментальными спорткарами Alfa Romeo B.A.T., построенными в сотрудничестве с Bertone, а передняя часть кузова напоминает о спортпрототипах Ferrari.

О своём участии в новом классе «Ле-Мана» уже объявили Aston Martin, Toyota и Rebellion Racing. Некоторую заинтересованность проявили Koenigsegg и Lamborghini.

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По словам главы SCG Джеймса Гликенхауса, в движение SCG 007 будет приводить трехлитровый V6 с двумя турбокомпрессорами. О его происхождении ничего не известно . Ранее говорилось, что двигатель будет выдать более 650 лошадиных сил, а помогать ему будут смонтированные на передней оси электромоторы. Суммарная отдача, по правилам нового класса, не может превышать 761 лошадиной силы.

В августе SCG опубликовала фотографии первого серийного экземпляра внедорожника Boot, представляющего собой современную версию Hurst Baja Boot 60-х годов. Багги в стоковом виде может проехать по маршруту внедорожной гонки Baja 1000, а со специальным пакетом доработок — принять участие в соревнованиях.