Гиперкар SCG 007 повторит достижение Ford GT40

По словам главы SCG Джеймса Гликенхауса, в движение SCG 007 будет приводить трехлитровый V6 с двумя турбокомпрессорами. О его происхождении ничего не известно . Ранее говорилось, что двигатель будет выдать более 650 лошадиных сил, а помогать ему будут смонтированные на передней оси электромоторы. Суммарная отдача, по правилам нового класса, не может превышать 761 лошадиной силы.