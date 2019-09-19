Гиперкар SCG 007 повторит достижение Ford GT40

Подробные технические характеристики SCG 007 LMP1 держатся в секрете, хотя куда больше интересен дизайн суперкара. Он обращается к истории, а точнее — к 50-60-м годам прошлого века. Закругленные стойки заднего антикрыла вызывают ассоциации с экспериментальными спорткарами Alfa Romeo B.A.T., построенными в сотрудничестве с Bertone, а передняя часть кузова напоминает о спортпрототипах Ferrari.
О своём участии в новом классе «Ле-Мана» уже объявили Aston Martin, Toyota и Rebellion Racing. Некоторую заинтересованность проявили Koenigsegg и Lamborghini.
По словам главы SCG Джеймса Гликенхауса, в движение SCG 007 будет приводить трехлитровый V6 с двумя турбокомпрессорами. О его происхождении ничего не известно . Ранее говорилось, что двигатель будет выдать более 650 лошадиных сил, а помогать ему будут смонтированные на передней оси электромоторы. Суммарная отдача, по правилам нового класса, не может превышать 761 лошадиной силы.
В августе SCG опубликовала фотографии первого серийного экземпляра внедорожника Boot, представляющего собой современную версию Hurst Baja Boot 60-х годов. Багги в стоковом виде может проехать по маршруту внедорожной гонки Baja 1000, а со специальным пакетом доработок — принять участие в соревнованиях.