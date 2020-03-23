Недостроенный автозавод хотят переоборудовать в госпиталь для больных коронавирусом

Пока одни автопроизводители оказывают посильную помощь в производстве аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования, необходимого в борьбе с пандемией, другие вносят свой посильный вклад в общее дело. Так, например, компания SCG решила поддержать больницу в Данбери, которая уже переполнена, предоставив свободное помещение неподалеку.

Речь идет о круглом здании на территории местного аэропорта, которое SCG приобрела в 2018 году. Согласно планам автопроизводителя, помещение будет использоваться в качестве сборочной площадки – уже в ближайшее время там должен начаться выпуск модели SCG 004. Ежегодный объем производства составит 100 суперкаров. Однако пока автозавод недостроен и помещение пустует.