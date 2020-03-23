Недостроенный автозавод хотят переоборудовать в госпиталь для больных коронавирусом

Пока одни автопроизводители оказывают посильную помощь в производстве аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования, необходимого в борьбе с пандемией, другие вносят свой посильный вклад в общее дело. Так, например, компания SCG решила поддержать больницу в Данбери, которая уже переполнена, предоставив свободное помещение неподалеку.
Речь идет о круглом здании на территории местного аэропорта, которое SCG приобрела в 2018 году. Согласно планам автопроизводителя, помещение будет использоваться в качестве сборочной площадки – уже в ближайшее время там должен начаться выпуск модели SCG 004. Ежегодный объем производства составит 100 суперкаров. Однако пока автозавод недостроен и помещение пустует.
We're sure it won't be necessary but upon hearing that Danbury Hospital is getting full we're offering to loan our large factory building for use as a temporary hospital for as long as necessary. pic.twitter.com/Td0tZzgLwz— Scuderia Cameron Glickenhaus (@Glickenhaus) March 22, 2020
На сегодняшний день Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), которой владеет Джеймс Гликенхаус, собирает прототип для «24 часов Ле-Мана» 007, суперкар SCG 003, среднемоторный спорткар 004S и внедорожник Boot. Кроме того, компания работает над ретроспорткаром SCG 006, выполненным в стиле классического Ferrari 250.
Что же касается борьбы с коронавирусом, то ранее британское правительство обратилось к автопроизводителям с просьбой помочь в производстве аппаратов ИВЛ, которые требуются для лечения тяжелобольных. Ряд компаний, в числе которых Rolls-Royce, откликнулись на призыв.
С аналогичным предложением к автомобильным компаниям обратились и власти Германии. Volkswagen объявил о создании рабочей группы, задача медоборудования. В Италии помощь в производстве ИВЛ намерены оказать Ferrari и Fiat Chrysler Automobiles (FCA).