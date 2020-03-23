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14:49

Недостроенный автозавод хотят переоборудовать в госпиталь для больных коронавирусом

SCG готова предоставить властям свою сборочную площадку в Коннектикуте

© Twitter.com/Glickenhaus
Лиза Будрина
Компания Scuderia Cameron Glickenhaus, специализирующаяся на мелкосерийной сборке суперкаров и спортпрототипов, готова переделать здание в аэропорту в Данбери, штат Коннектикут, под временный госпиталь для зараженных коронавирусом. Помещение, которое находится в процессе переоборудования в сборочную площадку, расположено в 10 минутах от больницы Данбери, что облегчит транспортировку больных.

Пока одни автопроизводители оказывают посильную помощь в производстве аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования, необходимого в борьбе с пандемией, другие вносят свой посильный вклад в общее дело. Так, например, компания SCG решила поддержать больницу в Данбери, которая уже переполнена, предоставив свободное помещение неподалеку.

Речь идет о круглом здании на территории местного аэропорта, которое SCG приобрела в 2018 году. Согласно планам автопроизводителя, помещение будет использоваться в качестве сборочной площадки – уже в ближайшее время там должен начаться выпуск модели SCG 004. Ежегодный объем производства составит 100 суперкаров. Однако пока автозавод недостроен и помещение пустует.

На сегодняшний день Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), которой владеет Джеймс Гликенхаус, собирает прототип для «24 часов Ле-Мана» 007, суперкар SCG 003, среднемоторный спорткар 004S и внедорожник Boot. Кроме того, компания работает над ретроспорткаром SCG 006, выполненным в стиле классического Ferrari 250.

Что же касается борьбы с коронавирусом, то ранее британское правительство обратилось к автопроизводителям с просьбой помочь в производстве аппаратов ИВЛ, которые требуются для лечения тяжелобольных. Ряд компаний, в числе которых Rolls-Royce, откликнулись на призыв.

С аналогичным предложением к автомобильным компаниям обратились и власти Германии. Volkswagen объявил о создании рабочей группы, задача медоборудования. В Италии помощь в производстве ИВЛ намерены оказать Ferrari и Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Источник: Scuderia Cameron Glickenhaus