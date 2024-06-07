Три четверти москвичей высказались против электросамокатов

Несмотря на заметный перевес в сторону негатива, полностью запретить электросамокаты хотели бы только 40 процентов москвичей. Еще девять процентов скорее согласны с такой радикальной мерой, а резко против нее высказался 31 процент.

Большинство — 58 процентов — жителей столицы готовы оставить самокаты на улицах, но хотят, чтобы они ездили только по велодорожкам. Также москвичи предлагают снизить предельную скорость устройств, выдавать самокатчикам права, поднять планку минимального возраста до 16 лет и учить безопасной езде в школах.

Многие из этих идей, включая последнюю, уже звучали на фоне стремительного роста числа аварий.