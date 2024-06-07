Три четверти москвичей высказались против электросамокатов

Три четверти москвичей высказались против электросамокатовБезусловно положительно к ним относятся только 11 процентов жителей столицы
Безусловно отрицательно к электросамокатам относятся 48 процентов москвичей, еще 25 — скорее отрицательно. То есть, негативных оценок почти втрое больше, чем позитивных.
С тем, что благодаря самокатам стало удобнее передвигаться по городу, согласны только 20 процентов. Половина считает наоборот. 55 процентов участников опроса считают устройства угрозой безопасности пешеходов; 45 процентов отмечают, что они опасны для водителей.
Несмотря на заметный перевес в сторону негатива, полностью запретить электросамокаты хотели бы только 40 процентов москвичей. Еще девять процентов скорее согласны с такой радикальной мерой, а резко против нее высказался 31 процент.
Большинство — 58 процентов — жителей столицы готовы оставить самокаты на улицах, но хотят, чтобы они ездили только по велодорожкам. Также москвичи предлагают снизить предельную скорость устройств, выдавать самокатчикам права, поднять планку минимального возраста до 16 лет и учить безопасной езде в школах.
Многие из этих идей, включая последнюю, уже звучали на фоне стремительного роста числа аварий.
Возможно, власти все-таки начнут вести учет таких устройств. Минтранс хочет разработать комплекс для слежения за их пользователями, а самим самокатам присваивать номера с меткой для дистанционного распознавания.