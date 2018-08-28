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28 августа 12:50

Впервые за последние 37 лет в Шотландии начали делать автомобили

Производство спорткаров открыла компания Raptor

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В Шотландии впервые за последние 37 лет возобновилось производство автомобилей — последний завод, принадлежащий Talbot, закрылся здесь в 1981 году. Теперь небольшая компания Raptor Sportscars из Ист-Лотиана намерена выпускать легкие спорткары в духе Caterham.

В интервью изданию Autocar основатель фирмы Энди Энтвисл рассказал, что раньше он работал электриком, а в 2001-м начал строить гоночные двигатели. Потом были кит-кары, построенные на шасси производства английской фирмы, а затем появились «Рапторы», которые целиком собраны своими силами.

Хотя машины внешне сильно напоминают Caterham Seven они значительно длиннее их. По словам Энтвисла, это сделано для того, чтобы он при росте около двух метров сам смог поместиться в автомобиль.

По предварительной информации, спорткары Raptor планируется оснащаться «фордовскими» двигателями: двухлитровым «атмосферником» или 1,6-литровым турбомотором EcoBoost. Мощность агрегатов составит 240 и 330 лошадиных сил. Помимо этого, покупателям предложат версию спорткара с моторами от Yamaha R1 и Kawasaki ZZR. Детали трансмиссия для машин также позаимствуют у Ford, задний дифференциал — у BMW.

Двухместные спорткары в стиле Lotus Seven, помимо Caterham, выпускает Donkervoort и российская DK Racing.

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