Впервые за последние 37 лет в Шотландии начали делать автомобили

Хотя машины внешне сильно напоминают Caterham Seven они значительно длиннее их. По словам Энтвисла, это сделано для того, чтобы он при росте около двух метров сам смог поместиться в автомобиль.

По предварительной информации, спорткары Raptor планируется оснащаться «фордовскими» двигателями: двухлитровым «атмосферником» или 1,6-литровым турбомотором EcoBoost. Мощность агрегатов составит 240 и 330 лошадиных сил. Помимо этого, покупателям предложат версию спорткара с моторами от Yamaha R1 и Kawasaki ZZR. Детали трансмиссия для машин также позаимствуют у Ford, задний дифференциал — у BMW.

Двухместные спорткары в стиле Lotus Seven, помимо Caterham, выпускает Donkervoort и российская DK Racing.