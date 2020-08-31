Сенсорный экран в автомобиле оказался грязнее унитаза

В эксперименте участвовали десять автомобилей разных классов – от семейных кроссоверов и рабочих пикапов до премиальных моделей. В салоне каждого автомобиля взяли пробу с разных поверхностей: с дисплея мультимедийной системы, рычага коробки передач, подрулевых переключателей, ремня безопасности водителя, пассажирского сиденья, салонной ручки двери, лобового стекла, зеркала заднего вида, багажника и лючка бензобака.

Количество бактерий, выявленных с помощью мазка, сравнили с результатами анализа, проведённого в офисном туалете.