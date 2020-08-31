Сенсорный экран в автомобиле оказался грязнее унитаза

В эксперименте участвовали десять автомобилей разных классов – от семейных кроссоверов и рабочих пикапов до премиальных моделей. В салоне каждого автомобиля взяли пробу с разных поверхностей: с дисплея мультимедийной системы, рычага коробки передач, подрулевых переключателей, ремня безопасности водителя, пассажирского сиденья, салонной ручки двери, лобового стекла, зеркала заднего вида, багажника и лючка бензобака.
Количество бактерий, выявленных с помощью мазка, сравнили с результатами анализа, проведённого в офисном туалете.
Исследование показало, что на экране мультимедийной системы, к которому ежедневно прикасается водитель и пассажир, бактерий на 371 процент больше, чем на ободке унитаза. На втором месте оказался селектор коробки передач, на котором уровень бактерий больше на 331 процент. Следом идут подрулевые переключатели, обод руля и ручник.
Также специалисты пришли к выводу, что семейные автомобили загрязнены в два раза сильнее, чем рабочие: сравнивалось количество бактерий, обнаруженных в новом кроссовере Lexus и пыльном рабочем пикапе Ford F-150. В Compare the Market рекомендуют автомобилистам чаще чистить и дезинфицировать салон машин вне зависимости от их назначения.
В 2020 году, на фоне пандемии коронавируса, сразу несколько автопроизводителей предложили клиентам установку модернизированную систему очистки воздуха в салоне. Например, бренд Geely начал устанавливать в российские кроссоверы Coolray высокоэффективный салонный фильтр стандарта CN95, который защищает на уровне маски-респиратора. О появлении инновационной технология очистки воздуха объявили и в Volvo.
Новый Rolls-Royce Ghost в свою очередь обзавёлся системой, которая способна обеспечить «самый чистый воздух в салоне, доступный на современных автомобилях».