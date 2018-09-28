Кроссовер Seat Arona перевели на метан

Битопливный Seat Arona оснащен литровым трехцилиндровым турбомотором, выдающим 90 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Весь сжатый газ — 14,3 килограмма — хранится в трех баллонах, размещенных в специальном поддоне под полом багажника. В целом установка схожа с той, что используется на обновленной Skoda Octavia G-TEC.