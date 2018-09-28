Кроссовер Seat Arona перевели на метан

Битопливный Seat Arona оснащен литровым трехцилиндровым турбомотором, выдающим 90 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Весь сжатый газ — 14,3 килограмма — хранится в трех баллонах, размещенных в специальном поддоне под полом багажника. В целом установка схожа с той, что используется на обновленной Skoda Octavia G-TEC.
В места до ста километров в час кроссовер Seat Arona TGI разгоняется за 12,3 секунды. Его максимальная скорость составляет 172 километра в час.
На метане кроссовер может проехать до 400 километров, еще 160 километров пробега добавляет небольшой бак бензина. В холодную погоду при температуре ниже -10 градусов кроссовер питается бензином для старта и прогрева газовых форсунок.
Представленная ранее двухтопливная «Октавия» в кузове универсал, также оснащена тремя баллонами для газа и 11,8-литровым баком для бензина. Двигатель — 1.5 TSI мощностью 130 сил работает по термодинамическому циклу Миллера и обеспечивает высокую топливную экономичность и низкий уровень выбросов вредных веществ. На метане Skoda может проезжать до 480 километров.