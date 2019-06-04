У Seat появился серийный электрокар

Силовая установка Seat Mii electric полностью перекочевала со Skoda Citigoᵉ iV. Это установленный на передней оси электромотор, выдающий 83 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента, и тяговая батарея емкостью 36,8 киловатт-часа. Литий-ионный аккумулятор поддерживает зарядную мощность 40 киловатт и до 80 процентов наполняется ровно за один час. Заявленный производителем запас хода — 260 километров, на пять километров меньше, чем у Skoda.
Разгон c нуля до городских 50 километров в час у Seat Mii electric занимает 3,9 секунды, максимальная скорость — 130 километров в час.
Впервые автомобиль Seat оснащен функцией удалённого доступа Seat Connect. Она позволяет с помощью смартфона получать данные о состоянии машины, находить ее на парковке, блокировать и разблокировать двери, а также включать климатическую установку. Кроме того, для хэтчбека предусмотрено пять опциональных пакетов оборудования: Garage, Easy Flex, Below Zero, Home Charge и FAST (DC Charging).
Seat Mii electric ориентирован как на частных покупателей, так и на корпоративные парки. Основные рынки сбыта — Германия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Испания, Австрия, Великобритания, Швейцария, Италия, Бельгия, Дания, Финляндия и Швеция. Прием предзаказов на электрический хэтчбек начнется в этих странах уже в сентябре.