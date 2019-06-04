У Seat появился серийный электрокар

Силовая установка Seat Mii electric полностью перекочевала со Skoda Citigoᵉ iV. Это установленный на передней оси электромотор, выдающий 83 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента, и тяговая батарея емкостью 36,8 киловатт-часа. Литий-ионный аккумулятор поддерживает зарядную мощность 40 киловатт и до 80 процентов наполняется ровно за один час. Заявленный производителем запас хода — 260 километров, на пять километров меньше, чем у Skoda.