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13:45

У Seat появился серийный электрокар

Это перелицованная версия Skoda Citigoᵉ iV

Испанская марка Seat представила свою первую электрическую модель — хэтчбек Mii electric. Также как и родственный Skoda Citigoᵉ iV он построен на агрегатах Volkswagen e-up! и может проезжать без подзарядки до 260 километров по циклу WLTP.

Силовая установка Seat Mii electric полностью перекочевала со Skoda Citigoᵉ iV. Это установленный на передней оси электромотор, выдающий 83 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента, и тяговая батарея емкостью 36,8 киловатт-часа. Литий-ионный аккумулятор поддерживает зарядную мощность 40 киловатт и до 80 процентов наполняется ровно за один час. Заявленный производителем запас хода — 260 километров, на пять километров меньше, чем у Skoda.

Разгон c нуля до городских 50 километров в час у Seat Mii electric занимает 3,9 секунды, максимальная скорость — 130 километров в час.

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Впервые автомобиль Seat оснащен функцией удалённого доступа Seat Connect. Она позволяет с помощью смартфона получать данные о состоянии машины, находить ее на парковке, блокировать и разблокировать двери, а также включать климатическую установку. Кроме того, для хэтчбека предусмотрено пять опциональных пакетов оборудования: Garage, Easy Flex, Below Zero, Home Charge и FAST (DC Charging).

Seat Mii electric ориентирован как на частных покупателей, так и на корпоративные парки. Основные рынки сбыта — Германия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Испания, Австрия, Великобритания, Швейцария, Италия, Бельгия, Дания, Финляндия и Швеция. Прием предзаказов на электрический хэтчбек начнется в этих странах уже в сентябре.

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