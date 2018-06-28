Видео: «заряженный» Seat против спортивной лошади

Компания Seat сравнила «заряженный» Leon Cupra со спортивной лошадью. Автомобиль и животное посоревновались в скорости и умении преодолевать препятствия на конкурном поле барселонского Royal Polo Club.

В первом испытании участникам соревнования необходимо было на скорость преодолеть дистанцию в 100 метров. Испанскому хот-хэтчу на это потребовалось четыре секунды, лошади по имени Калгари — 15 секунд. Второе испытание — преодоление препятствий — снова выиграл 300-сильный Seat.

Видео: Seat

Зимой Seat Leon Cupra посоревновался в скорости с копьем. Против «заряженного» хэтчбека выступила двукратная олимпийская чемпионка Барбора Шпотакова.

А в мае кроссовер Seat Ateca протащил за собой аэродинамический щит, который помог конькобежцу Кьелду Нейсу разогнаться до 93 километров в час.