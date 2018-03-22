Электромобиль Seat построят на модульной платформе MEB

Пульс

Seat назвал дату дебюта электрокара и показал его фару

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22 марта 2018

Компания Seat подтвердила выпуск первого серийного электромобиля в 2020 году, а также показала тизер новинки. На нем видна фар электрокара. Об этом было объявлено на официальном мероприятии, посвященном подведению итогов работы компании.

Уже известно, что электромобиль построят на модульной платформе MEB, которую концерн Volkswagen использовал на всех электрических прототипах серии I.D.. Максимальный запас хода электрокара Seat составит примерно 500 километров.

Испанский автопроизводитель отметил также, что первый электромобиль в его истории будет комплектоваться системой автономного управления второго уровня.

Тогда же, в 2020 году компания Seat представит гибридную модель с возможностью зарядки аккумуляторов от бытовой электросети. Ее выпуск наладят на предприятии автопроизводителя в испанском Мартореле.

Гоночный хэтчбек на электротяге - Seat e-Racer

Гоночный хэтчбек на электротяге - Seat e-Racer

На мероприятии компания также заявила, что до 2020 года собирается запускать по одной новой модели или модификации каждый месяц. Первым в этом списке значится новый кроссовер, который получил название Tarraco.

Ранее компания Seat вывела Cupra в отдельный суббренд. Первой его моделью стал «заряженный» кроссовер Ateca с 300-сильным двигателем, который представили на автосалоне в Женеве.

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