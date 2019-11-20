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18:19

Пензенские ученые построят собственный беспилотник

Предполагается, что систему можно будет установить на любой автомобиль с ДВС

Сотрудники и аспиранты Пензенского государственного университета изобретут собственный автономный блок управления для автомобилей с классическим двигателем внутреннего сгорания. По замыслу авторов, его можно будет устанавливать на любую машину даже после покупки.

Ученые сознательно решили отказаться от идеи разработки беспилотника с электромотором. Как пояснил в разговоре с ТАСС аспирант Артем Никулин, принцип создания таких автомобилей понятен, а вот с установкой автономной системы на машину с традиционным ДВС как раз есть сложности.

Разработчики хотят по итогу получить блок управления, который любой желающий сможет установить на готовый автомобиль. Все агрегаты оснастят специальными датчиками, которые будут подавать сигнал на блок, а оттуда он уже он уже поступит на исполнительный механизм.

Рассказываем, когда мы все сможем пересесть на беспилотные автомобили

Кроме того Никулин рассказал, что они собираются построить более «умный» беспилотник нежели большинство современных. По его словам, сейчас все автономные машины передвигаются по заранее заданному маршруту, а беспилотному автомобилю из Пензы достаточно будет указать точку отправления и прибытия. А далее «работа запрограммированных датчиков и нейросети позволит системе самой оценивать окружающую местность и объезжать препятствия, если они есть».

Напомним, что с начала этого года свои беспилотные автомобили тестирует «Яндекс». Автономные модели на базе Hyundai Sonata уже выезжают на дороги общего пользования с водителем-испытателем в салоне, который почти не вмешивается в управление. Система автономного вождения самостоятельно ориентируется в потоке и выбирает наиболее оптимальный маршрут поездки без участия человека.

Также по мнению аспиранта, основным преимуществом беспилотника с бензиновым мотором перед автономным электрокаром будет существенная экономия топлива. Никулин пояснил, что поскольку в управлении не будет человеческого фактора, система сможет более рационально расходовать топливо. У электрокаров, напомним, расход топлива составляет 0 литров на 100 километров пути.