Пензенские ученые построят собственный беспилотник

Ученые сознательно решили отказаться от идеи разработки беспилотника с электромотором. Как пояснил в разговоре с ТАСС аспирант Артем Никулин, принцип создания таких автомобилей понятен, а вот с установкой автономной системы на машину с традиционным ДВС как раз есть сложности.

Разработчики хотят по итогу получить блок управления, который любой желающий сможет установить на готовый автомобиль. Все агрегаты оснастят специальными датчиками, которые будут подавать сигнал на блок, а оттуда он уже он уже поступит на исполнительный механизм.