В России построили беспилотный КамАЗ

В создании грузового беспилотника также принимали участие «ВИСТ Групп» и казахстанский Назарбаев Университет. На первом этапе КамАЗ-5490 NEO немного переоборудовали, чтобы подготовить к автономному вождению: на автомобиль установили комплекс систем, значительная часть которых является собственной разработкой «ВИСТ Групп». В том числе его оснастили лидарами, радарами и системой позиционирования от компаний Continental, Quanergy и Trimble.
После первого успешного тестирования, которое прошло на полигоне центра Сколково, компании приступили к дальнейшим работам. Ко второму этапу подключились разработчики из Казахстана, они оснастили грузовик системой компьютерного зрения, чтобы он мог распознавать различные объекты — людей, животных, дорожные ограждения, разметку, а также самостоятельно перестраивать маршрут, чтобы объехать эти препятствия.
Пока что беспилотный грузовик будут использовать только для перевозок внутри промышленных объектов, а также поможет сделать предприятия более цифровыми.
Это не первый опыт компании в создании беспилотных автомобилей — в 2018 году «КамАЗ» представил беспилотный КамАЗ-1221 Шатл. Автомобиль оснастили батареей емкостью 35 киловатт-часов и электромотором отдачей 130 лошадиных сил, по заявлению производителя электромобиль может разгоняться до 110 километров в час.