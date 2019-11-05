Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:50

В России построили беспилотный КамАЗ

Пока что он будет перевозить грузы внутри промышленных объектов

Компания «КамАЗ» представила первый роботизированный грузовик, который займется перевозками внутри предприятия.

В создании грузового беспилотника также принимали участие «ВИСТ Групп» и казахстанский Назарбаев Университет. На первом этапе КамАЗ-5490 NEO немного переоборудовали, чтобы подготовить к автономному вождению: на автомобиль установили комплекс систем, значительная часть которых является собственной разработкой «ВИСТ Групп». В том числе его оснастили лидарами, радарами и системой позиционирования от компаний Continental, Quanergy и Trimble.

После первого успешного тестирования, которое прошло на полигоне центра Сколково, компании приступили к дальнейшим работам. Ко второму этапу подключились разработчики из Казахстана, они оснастили грузовик системой компьютерного зрения, чтобы он мог распознавать различные объекты — людей, животных, дорожные ограждения, разметку, а также самостоятельно перестраивать маршрут, чтобы объехать эти препятствия.

КамАЗ против Lamborghini

Пока что беспилотный грузовик будут использовать только для перевозок внутри промышленных объектов, а также поможет сделать предприятия более цифровыми.

Это не первый опыт компании в создании беспилотных автомобилей — в 2018 году «КамАЗ» представил беспилотный КамАЗ-1221 Шатл. Автомобиль оснастили батареей емкостью 35 киловатт-часов и электромотором отдачей 130 лошадиных сил, по заявлению производителя электромобиль может разгоняться до 110 километров в час.