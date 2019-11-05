В России построили беспилотный КамАЗ

Пока что беспилотный грузовик будут использовать только для перевозок внутри промышленных объектов, а также поможет сделать предприятия более цифровыми.

Это не первый опыт компании в создании беспилотных автомобилей — в 2018 году «КамАЗ» представил беспилотный КамАЗ-1221 Шатл. Автомобиль оснастили батареей емкостью 35 киловатт-часов и электромотором отдачей 130 лошадиных сил, по заявлению производителя электромобиль может разгоняться до 110 километров в час.