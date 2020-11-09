Российские беспилотники выпустят на дороги с остальными машинами

В тестировании беспилотных систем вождения примут участие шесть российских производителей. В ходе испытаний планируется отработать процесс передачи данных, который осуществляется при помощи камер, радаров, лидаров и другого оборудования компаний-разработчиков. Целью мероприятия является создание технического стандарта, который позволит беспилотникам вести обмен данными по единому регламенту.

Испытания пройдут в декабре 2020 года на дорогах Подмосковья. Специалисты проверят беспилотные технологии прямо в потоке движения машин. До полноценного внедрения автономных автомобилей еще далеко. По словам экспертов, использование беспилотников в России пока невозможно, поскольку в стране не развита специальная дорожная инфраструктура, а также отсутствует правовая база, которая позволила бы таким машинам самостоятельно передвигаться по дорогам общего пользования.

Согласно действующим законам, беспилотники можно тестировать в России со страхующим водителем за рулем и только в 13 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.