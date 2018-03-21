Беспилотники выпустят на российские дороги летом

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) планирует организовать тестовые заезды беспилотников на российских дорогах весной-летом текущего года. Об этом со ссылкой на главу компании Романа Старовойта сообщает издание «ДорИнфо».

Проект по развитию беспилотного транспорта «Караван» разрабатывается «Росавтодором» с начала 2016 года. В его основе лежит опыт финских специалистов, которые тестировали трассу для беспилотников в Лапландии. По предварительной информации, первый заезд беспилотного автомобиля в рамках проекта «Караван» состоится в мае текущего года.

По словам Старовойта, «Росавтодор» готов к созданию необходимой инфраструктуры для движения беспилотников, и уже в период с 2019 по 2021 год по некоторым дорогам будет организован их постоянный проезд. В частности, речь идет о трассе «Казань - Набережные Челны» и А-181 «Скандинавия».

Ранее о создании автономного грузовика объявил «Камаз». Совместно с фирмой Cognitive Technologies российский производитель создает программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, для которого составят собственную «систему моральных критериев».

Компания «Яндекс» также работает над программным обеспечением для беспилотников. Тестовые прототипы автономных машин, построенные на базе Toyota Prius, уже прошли зимние испытания и даже проехали по московским улицам после снегопада.

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