Land Rover за четыре дня собрал в магазине одежды Defender с «восьмеркой»

Эксклюзивный «Дэф», созданный в единственном экземпляре, построен на базе пикапа Defender 110 2.2 TDCi Pick Up образца 2016 года. От исходника внедорожник отличается зеленым окрасом кузова Bronze Green, брендингом Selfridges, мягкой крышей и тентом.

Для машины было создано 25 специальных деталей, а ее постройка заняла 930 часов. На сборку внедорожника внутри магазина потратили более четырех дней.