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17:11

Land Rover за четыре дня собрал в магазине одежды Defender с «восьмеркой»

Постройка машины заняла 930 часов

Флагманский универмаг Selfridges в Лондоне выставил на всеобщее обозрение уникальный экземпляр Land Rover Defender 110 Works V8 Soft Top. Машину по частям занесли в здание и собрали специалисты подразделения Land Rover Classic в честь обновления магазина и открытия нового отдела мужской одежды.

Эксклюзивный «Дэф», созданный в единственном экземпляре, построен на базе пикапа Defender 110 2.2 TDCi Pick Up образца 2016 года. От исходника внедорожник отличается зеленым окрасом кузова Bronze Green, брендингом Selfridges, мягкой крышей и тентом.

Для машины было создано 25 специальных деталей, а ее постройка заняла 930 часов. На сборку внедорожника внутри магазина потратили более четырех дней.

Под капотом уникального «Дэфэндера» разместилась силовая установка от юбилейного Defender Works V8. Это пятилитровая «восьмерка» мощностью 405 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента, совмещенная с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Помимо нового двигателя, внедорожники серии Works V8 получили усиленные тормоза, перенастроенную подвеску и 18-дюймовые колеса. Общий тираж Land Rover Defender Works V8 составил 150 экземпляров. Цена — 150 тысяч фунтов стерлингов (12,6 миллиона рублей по текущему курсу).

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