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16:48

Подробности о Kia Seltos: проекционный дисплей, адаптивный круиз и камеры

Раскрыт дизайн салона нового кроссовера для России и его оснащение

Компания Kia представила в Южной Корее кроссовер Seltos, впервые раскрыв интерьер модели. На этом рынке новинка поступит в продажу до конца 2019 года, а в России автомобиль появится в следующем году.
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На новых снимках кроссовера можно рассмотреть экран мультимедийной системы с 10,24-дюймовым экраном, блок климат-контроля, восьмидюймовый проекционный дисплей и вставки с динамической подсветкой салона Sound Mood Lighting на дверных панелях. Эти световые элементы могут мигать в ритм музыки, за которую отвечает аудиосистема Bose с восемью динамиками.

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В оснащение кроссовера Seltos также войдет система выбора режимов движения Drive Mode Select, парктроники, камера заднего вида и функция кругового видеообзора, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов и кресла с вентиляцией, системы слежения за разметкой, помощи при старте на подъеме и при экстренном торможении.

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В зависимости от рынка кроссовер предложат с бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил, 146-сильным «атмосферником» объемом 2,0 литра, а также 1,6-литровым дизелем, который выдает 136 сил. Трансмиссия семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, шестидиапазонный «автомат» либо вариатор. С какими агрегатами Seltos появится в России, пока не сообщается.

На южнокорейском рынке цены на кроссовер начинаются от 19 300 000 вон (чуть более миллиона рублей).

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