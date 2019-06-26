Подробности о Kia Seltos: проекционный дисплей, адаптивный круиз и камеры

В зависимости от рынка кроссовер предложат с бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил, 146-сильным «атмосферником» объемом 2,0 литра, а также 1,6-литровым дизелем, который выдает 136 сил. Трансмиссия – семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, шестидиапазонный «автомат» либо вариатор. С какими агрегатами Seltos появится в России, пока не сообщается.

На южнокорейском рынке цены на кроссовер начинаются от 19 300 000 вон (чуть более миллиона рублей).