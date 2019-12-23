Объявлена стоимость кроссовера Kia Seltos для России

Двухлитровый атмосферник с распределенным впрыском выдает 149 лошадиных сил. Он будет работать в паре с бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT. Для агрегата доступны версии с передним и полным приводом.
В оснащение комплектации Luxe входит климат-контроль, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, задние парткроники и 16-дюймовые легкосплавные диски.
Официальной информации о других комплектациях пока нет. Ранее сообщалось, что в топовых модификациях появятся светодиодные фары, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, бесключевой доступ, проекционный дисплей, а также адаптивный круиз.
Впоследствии число модификаций Kia Seltos расширится. Появятся кроссоверы с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, в паре с которым будет работать шестиступенчатый «автомат», и с турбомотором такого же объема и преселективным «роботом».
Все версии с атмосферниками будут предлагаться с передним и полным приводом, версия с турбомотором по умолчанию будет идти с приводом на все четыре колеса.
В российском представительстве пока не сообщили, когда на рынке появятся остальные комплектации. Дополнительную информацию пообещали предоставить ближе к старту продаж модели в исполнении Luxe.