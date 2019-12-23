Объявлена стоимость кроссовера Kia Seltos для России

Двухлитровый атмосферник с распределенным впрыском выдает 149 лошадиных сил. Он будет работать в паре с бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT. Для агрегата доступны версии с передним и полным приводом.

В оснащение комплектации Luxe входит климат-контроль, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, задние парткроники и 16-дюймовые легкосплавные диски.