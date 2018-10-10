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11:19

В США возродят Ford Mustang Boss 429. С 826-сильным мотором 8.4

На выставке SEMA покажут «перезапущенный» маслкар образца 1969 года

Американское ателье Classic Recreations представит на тюнинг-шоу SEMA первый экземпляр «перезапущенного» Ford Mustang Boss 429. В апреле фирма получила лицензию от Ford на возобновление выпуска культовых «Мустангов»: Boss 302, Boss 429 и Mach 1.

Под капотом Mustang Boss 429 образца 1969 года будет установлен не 7,0-литровый V8, как у оригинального маслкара, а 8,4-литровый агрегат мощностью 826 лошадиных сил. Двигатель укомплектуют маховиком Centerforce, обновленным газораспределительным механизмом, современной системой впрыска и электронным блоком управления.

Оригинальный Ford Mustang Boss 429 считается одной из самых редкий версий «Мустанга». Общий тираж модели, выпускавшейся с 1969 по 1970 год, составил 1328 экземпляров. Производство маслкара наладили для омологации нового гоночного двигателя. 7,0-литровый V8 на гражданской машине выдавал более 500 сил, хотя заявленная мощность составляла 380 сил и 610 Нм момента.

Ford Mustang Boss 429 1969 года.

От обычных «Мустангов» Boss 429 отличался капотом с функциональным воздухозаборником и графикой на кузове. Маслкары оснащались только механической коробкой передач, а из-за размеров двигателя не комплектовались кондиционером.

В 1970 году продажи Boss 429 начали падать. Из-за высокой стоимости модели, растущих цен на бензин и ряда внутренних проблем Ford принял решение прекратить выпуск модели.

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