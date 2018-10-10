В США возродят Ford Mustang Boss 429. С 826-сильным мотором 8.4

Под капотом Mustang Boss 429 образца 1969 года будет установлен не 7,0-литровый V8, как у оригинального маслкара, а 8,4-литровый агрегат мощностью 826 лошадиных сил. Двигатель укомплектуют маховиком Centerforce, обновленным газораспределительным механизмом, современной системой впрыска и электронным блоком управления.

Оригинальный Ford Mustang Boss 429 считается одной из самых редкий версий «Мустанга». Общий тираж модели, выпускавшейся с 1969 по 1970 год, составил 1328 экземпляров. Производство маслкара наладили для омологации нового гоночного двигателя. 7,0-литровый V8 на гражданской машине выдавал более 500 сил, хотя заявленная мощность составляла 380 сил и 610 Нм момента.