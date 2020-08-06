Автовыставку SEMA отменили из-за коронавируса

По словам организаторов, они сделали все возможное, чтобы провести ежегодную автомобильную выставку. Для проведения SEMA 2020 специалисты разработали целый ряд мер безопасности. Все гости и участники должны были измерять температуру, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты. Кроме того, организаторы мероприятия планировали разделять потоки посетителей, чтобы соблюсти дистанцию между ними.

Однако, из-за вновь растущей заболеваемости COVID-19, организаторы фестиваля приняли решения отменить мероприятие даже в том случае, если к назначенной дате выставки эпидемия будет отступать. По их мнению, посетители не смогут воспользоваться услугами в полном объеме.

В настоящий момент специалисты рассматривают возможность проведения автомобильной выставки в онлайн-режиме. Организаторы запустили опрос, в процессе которого планируют выяснить интерес посетителей к подобному формату. Если большинство респондентов положительно отнесется к подобным изменениям, SEMA 2020 может пройти в цифровом формате.