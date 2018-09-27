Белый седан проекта «Кортеж» отправили в Италию

C какой целью российский представительский седан отправляют в Европу, не уточняется. Еще в мае глава Aurus Motors марки Франц Герхард Хильгерт обещал выставить Senat на Женевском автосалоне в марте 2019 года. Можно предположить, что эта машина либо готовится к выставке, либо будет использована для сертификационных испытаний в Европе.

Под маркой Aurus будут выпускать сразу несколько автомобилей проекта «Кортеж»: лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Модели получат названия в честь кремлевских башен – «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

Первая машина марки Aurus – лимузин – была показана на церемонии инаугурации президента РФ. Модель оснащена 4,4-литровой «восьмеркой» мощностью 600 сил, электрическим мотор-генератором и девятиступенчатым «автоматом», разработанным московской фирмой КАТЕ.