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15:39

Белый седан проекта «Кортеж» отправили в Италию

Разобранный Aurus Senat повезли грузовиком в Италию

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В интернете появились фотографии белого седана Aurus Senat, который в разобранном виде установлен на транспортную паллету и загружен в кузов грузовика. Машина отправлена в Италию.

Снимок разместил паблик Aurus Motors в социальной сети ВКонтакте. На фотографии видно, что кузов полностью оклеен специальной бумагой и пузырчатой пленкой.

C какой целью российский представительский седан отправляют в Европу, не уточняется. Еще в мае глава Aurus Motors марки Франц Герхард Хильгерт обещал выставить Senat на Женевском автосалоне в марте 2019 года. Можно предположить, что эта машина либо готовится к выставке, либо будет использована для сертификационных испытаний в Европе.

Под маркой Aurus будут выпускать сразу несколько автомобилей проекта «Кортеж»: лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Модели получат названия в честь кремлевских башен – «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

Первая машина марки Aurus – лимузин – была показана на церемонии инаугурации президента РФ. Модель оснащена 4,4-литровой «восьмеркой» мощностью 600 сил, электрическим мотор-генератором и девятиступенчатым «автоматом», разработанным московской фирмой КАТЕ.

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