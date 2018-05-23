Автомобили марки Aurus покажут европейцам на Женевском моторшоу

Автомобили российского бренда Aurus, под которым будут продаваться модели проекта «Кортеж», представят для Европы в марте следующего года на моторшоу в Женеве. После этого, в 2020 году, машины начнут поставлять на Азиатский рынок и на Ближний Восток. Об этом рассказал руководитель марки Франц Герхард Хильгерт.

Презентация марки Aurus состоялась 23 мая в Москве. В ее рамках было объявлено, что в модельном ряду бренда может появиться «народный» внедорожник и электромобиль. По крайней мере, как уточнил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, модульная платформа позволяет установить электрическую силовую установку. Однако никакой точной информации о возможных сроках ее появления пока нет.

На данный момент представлена только одна модель «Ауруса» – лимузин, который дебютировал в рамках церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. В свободную продажу, запланированную на начало осени этого года, также поступит обычный седан, который называется «Сенат».

Президентский лимузин проекта «Кортеж»

Впоследствии в гамму Aurus добавят минивэн «Арсенал» и внедорожник «Комендант». Также готовится мотоцикл и, как ожидается, кабриолет.

Машины будут предлагаться с «турбочетверкой» мощностью 245 сил, 600-сильной «восьмеркой» 4.4 с двумя турбинами, а также 860-сильным двигателем V12 с четырьмя турбинами.

Ожидаемая стоимость первой новинки марки Aurus – около 10 миллионов рублей.