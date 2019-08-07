Очень редкий Ferrari Sergio пустят с молотка

Двухдверке Ferrari Sergio предшествовал концепт Pininfarina Sergio: шоу-кар с «виртуальным» лобовым стеклом показали в 2013 году на Женевском автосалоне. Товарную версию, построенную на агрегатах Ferrari 458 Speciale Aperta, представили там же два года спустя. Родстером отпраздновали 85-летний юбилей знаменитого итальянского ателье, а также почтили память Серджио Пининфарины, возглавлявшего компанию с 1961 по 2001 год.
Технически Ferrari Sergio повторяет «донора»: сзади установлен 4,5-литровый атмосферный V8, выдающий 605 лошадиных сил (540 Нм крутящего момента) и совмещенный с семиступенчатым преселективным «роботом». С места до 100 километров в час Sergio разгоняется за три секунды, а его максимальная скорость составляет 330 километров в час.
Во время презентации родстера в Женеве представители Pininfarina заявили, что тираж суперкара составит всего шесть штук. Каждый из них получит оригинальный цвет кузова и интерьера. Первый экземпляр Sergio передали SBH Royal Auto Gallery из Абу-Даби. В 2017 один из суперкаров с желтым цветом кузова пытались продать за пять миллионов долларов.