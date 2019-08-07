Очень редкий Ferrari Sergio пустят с молотка

Во время презентации родстера в Женеве представители Pininfarina заявили, что тираж суперкара составит всего шесть штук. Каждый из них получит оригинальный цвет кузова и интерьера. Первый экземпляр Sergio передали SBH Royal Auto Gallery из Абу-Даби. В 2017 один из суперкаров с желтым цветом кузова пытались продать за пять миллионов долларов.