Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:02

BMW придумала руль, меняющий форму во время движения

Инновационным рулем оснастят автомобили с автономным режимом движения

© Интерьер BMW Vision iNEXT`18 Concept
Сергей Ильин
Компания BMW разрабатывает рулевое колесо, способное механически изменять форму. Патент трансформируемого органа управления обнаружило издание AutoExpress. Новый руль, способный «превращаться» из круглого в овальный во время движения, нужен для предупреждения водителя о переходе от автономного режима управления к ручному.

Немецкую марку сподвигло на разработку механически трансформируемого руля исследование Стэндфордского университета, проведенное в 2017 году. Ученые протестировали две системы оповещений о переходе от автономного к ручному режиму движения — первая группа водителей испытывала роботизированное рулевое колесо с изменяемой геометрией, вторая группа опробовала традиционную систему светодиодной индикации.

>
Reload
1 / 2

Оказалось, что механическая трансформация руля гораздо эффективнее визуальных предупреждений. Поскольку системы автономного вождения потребуют вмешательства водителя в экстренных ситуациях, время реакции на оповещение критически важно.

Патент BMW — второй шаг к внедрению трансформируемых органов управления. В прошлом году баварская фирма поделилась подробностями о рулевом колесе полигональной формы, которое не загораживает панель приборов и облегчает процесс посадки/высадки из автомобиля. Теперь наработки закреплены документально.

Ожидать, что инновационный руль дебютирует вместе с серийной версией BMW iNEXT в 2021 году не стоит: вероятно, технология станет обязательной для автомобилей немецкой марки через несколько лет.

Полтора месяца назад свое видение «руля будущего» представила Tesla — американский автопроизводитель предложил отказаться о привычного селектора трансмиссии и вывести на нижнюю спицу рулевого колеса сенсорный пульт выбора режимов движения.

Источник: AutoExpress