BMW придумала руль, меняющий форму во время движения

Ожидать, что инновационный руль дебютирует вместе с серийной версией BMW iNEXT в 2021 году не стоит: вероятно, технология станет обязательной для автомобилей немецкой марки через несколько лет.

Полтора месяца назад свое видение «руля будущего» представила Tesla — американский автопроизводитель предложил отказаться о привычного селектора трансмиссии и вывести на нижнюю спицу рулевого колеса сенсорный пульт выбора режимов движения.