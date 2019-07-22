Для кроссовера BMW iNEXT придумали новый руль

Форма руля, указывают в BMW, заимствована из автоспорта и продиктована удобством при переходе от ручного режима вождения к автономному. Это важно, так как iNEXT фактически станет первой моделью немецкой марки с автопилотом третьего уровня. Руль более сложного дизайна помогает быстрее определить угол поворота колес, когда водителю необходимо взять управление на себя, а выемка в верхней части обода не загораживает приборную панель.
В боковины руля интегрированы оптоволоконные трубки, которые с помощью цветовой индикации информируют о работе автопилота, в том числе предупреждают о ситуациях, требующих вмешательства человека. Срезанная внизу часть обода облегчает посадку и обеспечивает большую свободу движения при поездках на дальние расстояния: водитель может сгибать обе ноги, если, например, активен круиз-контроль.
Помимо нового руля, BMW iNEXT оснастят изогнутым дисплеем. Он будет установлен таким образом, чтобы пассажиры не видели точек крепления к передней панели. Для защиты экрана будут использовать небликующее стекло, а тонкий кронштейн сделают из магния.