Названа дата дебюта самого мощного серийного Ford Mustang

Стенд Ford на проходящем сейчас в Лос-Анджелесе моторшоу также напоминает о предстоящей премьере. В стилизованном под витрину или коробку для игрушечной машинки контейнере выставлен классический Shelby GT500 1967 года. Под ним висят таблички с кратким описанием моделей линейки Mustang Shelby и указана дата презентации нового купе — 14 января 2019 года.