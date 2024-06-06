Посмотрите на новый вездеход от создателя «Шерпа»

Эскизы будущего внедорожника опубликовали в базе ФИПС

Стало известно, как будет выглядеть новый вездеход от создателя «Шерпа». Эскизы будущей новинки опубликовали в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Судя по изображениям, авторы проекта работают над созданием нового внедорожного пикапа — он уже несколько раз попадал в объективы во время внедорожных тестов. Название проекта в базе не указано, но, судя по всему, речь идет о модели «АГ 34».