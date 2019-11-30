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16:00

Посмотрите на двухдверный пикап Tesla Cybertruck

Дизайнеры попытались представить, как выглядел бы укороченный электрический пикап Tesla

Александр Пономарев
Футуристический пикап Cybertruck доступен только в четырёхдверном кузове, но теперь можно посмотреть и на другую его версию.

Экстравагантный Tesla Cybertruck вызвал ожесточённые споры о дизайне: одни видят в нём автомобиль будущего, другие нескладную поделку. Так или иначе, внешность неординарного пикапа обсуждают до сих пор, а некоторые дизайнеры решили даже придумать собственные версии электрокара и визуализировать их в виде компьютерных рисунков. К примеру, KDC Garage укоротили «Кибертраку» колёсную базу и заодно убрали пару задних дверей. От этого пикап стал выглядеть, пожалуй, ещё более вызывающим.

Как видно на рисунке, из-за небольшой плоской крыши над кабиной электропикап обрёл менее треугольный профиль, но крышка грузового отсека теперь наклонена сильнее прежнего. Стандартная версия Cybertruck имеет посадочную формулу 3+3, достигает 5885 миллиметров в длину, 1905 миллиметров в ширину и 2027 миллиметров в высоту. Грузовой отсек вмещает 2,8 кубических метра под крышкой и имеет откидной задний борт. Заявленная Tesla грузоподъёмность пикапа составляет 1588 килограммов.