Посмотрите на двухдверный пикап Tesla Cybertruck

Экстравагантный Tesla Cybertruck вызвал ожесточённые споры о дизайне: одни видят в нём автомобиль будущего, другие — нескладную поделку. Так или иначе, внешность неординарного пикапа обсуждают до сих пор, а некоторые дизайнеры решили даже придумать собственные версии электрокара и визуализировать их в виде компьютерных рисунков. К примеру, KDC Garage укоротили «Кибертраку» колёсную базу и заодно убрали пару задних дверей. От этого пикап стал выглядеть, пожалуй, ещё более вызывающим.