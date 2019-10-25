В России подсчитали траты водителей на личные автомобили

В первую очередь речь идет о тратах на топливо. В текущем году водители оставляли на заправках в среднем 819 рублей, а дороже всего бензин обходился жителям Омска (1204 рубля), Перми (1196 рублей) и Москвы (1129 рублей). Значительно дешевле можно заправиться в таких городах, как Волгоград (622 рубля), Челябинск (776 рублей) и Екатеринбург (786 рублей).
Если говорить о техническом обслуживании и ремонте автомобилей, то по этой графе трат средний по стране чек составляет 4270 рублей. Выше всего цены в Ростове-на-Дону (5228 рублей), Воронеже (4342 рубля) и Казани (3961 рубль). Сэкономить удается тем автовладельцам, которые проживают в Нижнем Новгороде (640 рублей), Самаре (667 рублей) и Красноярске (993 рубля).
Проблемные автомобили: топ-10 машин, которые чаще приходится гонять на ремонт к дилеру
Еще один важный пункт – это запчасти и автомобильные аксессуары, за которые россияне в среднем платят 1632 рубля. Дороже всего приобретать их в Санкт-Петербурге (3709 рублей), Омске (2505 рублей) и Москве (2194 рубля). Дешево можно закупаться в Красноярске (807 рублей), Нижнем Новгороде (841 рубль) и Воронеже (1088 рублей).
Следующая важная статья расходов автомобилистов – мойка и шиномонтаж, средний чек которых равен 940 рублям. Эти услуги разорительны в Перми (2117 рублей), Ростове-на-Дону (2042 рубля) и Казани (2041 рубль). Для сравнения, в Воронеже, Нижнем Новгороде и Красноярске помыть машину и переобуть резину можно за 312, 340 и 397 рублей соответственно.
И, наконец, штрафы. По этому показателю на первом месте Москва, где в среднем автомобилистов штрафуют на 582 рубля. В топ-3 также входят Красноярск (579 рублей) и Самара (531 рубль). Меньше всего за нарушения платят волгоградцы (436 рублей), омичи (449 рублей) и нижегородцы (453 рубля). В среднем по стране за год расходы на погашение штрафов увеличились с 496 до 531 рубля.