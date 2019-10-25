В России подсчитали траты водителей на личные автомобили

В первую очередь речь идет о тратах на топливо. В текущем году водители оставляли на заправках в среднем 819 рублей, а дороже всего бензин обходился жителям Омска (1204 рубля), Перми (1196 рублей) и Москвы (1129 рублей). Значительно дешевле можно заправиться в таких городах, как Волгоград (622 рубля), Челябинск (776 рублей) и Екатеринбург (786 рублей).

Если говорить о техническом обслуживании и ремонте автомобилей, то по этой графе трат средний по стране чек составляет 4270 рублей. Выше всего цены в Ростове-на-Дону (5228 рублей), Воронеже (4342 рубля) и Казани (3961 рубль). Сэкономить удается тем автовладельцам, которые проживают в Нижнем Новгороде (640 рублей), Самаре (667 рублей) и Красноярске (993 рубля).