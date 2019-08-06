112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей

Автомобиль с кузовом работы лондонского ателье Barker & Co. сразу после покупки выставили на соревнование по надежности Scottish Reliability Trials, где он показал удивительный результат: за более чем 1200 километров было зафиксировано несколько проколов шин и лишь один раз автомобиль совершил вынужденную остановку из-за закрытого топливного крана.

После марафона «Роллс-Ройсе» без единой поломки проехал еще восемь тысяч километров за две недели. О невероятной надежности Rolls-Royce 40/50 HP стало известно общественности и модель стали называть Silver Ghost.