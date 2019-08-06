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18:08

112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей

Коллекционер выкупил у компании уникальный экземпляр «Серебряного призрака»

Коллекционер из США купил у компании Volkswagen уникальный экземпляр Rolls-Royce 40/50 HP. По информации анонимных источников, сумма сделки побила очередной рекорд. Речь идет о 75 миллионах долларов – 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.

Rolls-Royce 40/50 HP с номером шасси 60551 был построен в 1907 году для управляющего директора компании Клода Джонсона. Именно благодаря этому автомобилю за моделью закрепилось прозвище Silver Ghost: выкрашенную в серебристый цвет тихоходную машину Джонсон сравнивал с яхтой, поэтому придумал для нее подобающее имя — «Серебряный призрак».

Автомобиль с кузовом работы лондонского ателье Barker & Co. сразу после покупки выставили на соревнование по надежности Scottish Reliability Trials, где он показал удивительный результат: за более чем 1200 километров было зафиксировано несколько проколов шин и лишь один раз автомобиль совершил вынужденную остановку из-за закрытого топливного крана.

После марафона «Роллс-Ройсе» без единой поломки проехал еще восемь тысяч километров за две недели. О невероятной надежности Rolls-Royce 40/50 HP стало известно общественности и модель стали называть Silver Ghost.

До последнего времени «Серебряный призрак» хранился у Bentley — автомобиль перешел в собственность материнской Volkswagen во время раздела автомобильного бизнеса Rolls-Royce. Инсайдеры говорят, что покупатель заплатил за раритет 61, а по другой информации — 75 миллионов долларов. Это больше, чем выручили за Ferrari 250 GTO на аукционе в 2018 году (48,4 миллиона долларов), хотя известно, что еще один такой же автомобиль приобрели частным образом за 80 миллионов долларов.

Источник: 2GB