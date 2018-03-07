Британский ретро-спорткар посвятили эпохе реактивных двигателей

На автосалоне в Женеве состоялся дебют ультралимитированной версии ретро-спорткара Speedback от британского производителя David Brown Automotive. Модель, получившую название Silverstone и посвященную эпохе реактивных двигателей, выпустят в количестве 10 экземпляров.

Новинка построена на базе купе Jaguar XKR. Силовой каркас и кузовные панели сделаны из алюминия. Под капотом «Спидбека» установлен 5,0-литровый двигатель V8 c приводным нагнетателем. Мощность — 601 лошадиная сила и 766 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Первую «сотню» Speedback Silverstone Edition набирает за 4,3 секунды. Максимальная скорость машины ограничена электроникой на 250 километрах в час.

В отделке салона спорткара используется состаренная кожа, алькантара и особая ткань из меланжевой пряжи, созданная итальянским дизайнером Джулио Рудольфо. Декоративные панели выполнены из матового хрома и опаленного шпона макассарского эбена.

В оснащение Speedback Silverstone Edition входят сиденья с электроприводом и подогревом, линзованная светодиодная оптика, 20-дюймовые колесные диски. Покраска спорткара в эксклюзивный цвет Fly By Night занимает восемь недель.

Speedback Silverstone Edition будет доступен в леворульном и праворульном исполнении по цене от 620 000 фунтов стерлингов (49 миллионов рублей).

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