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14:29

Видео: Jaguar F-Pace SVR бросает вызов Audi RS4 Avant на мокрой трассе

Дрэг-битва «заряженного» универсала с V6 против мощного кроссовера c V8

Южноафриканский журнал Car свел в дуэли самую мощную версию британского кроссовера Jaguar F-Pace и «младший» топ-универсал Audi RS4 Avant. Заезд с места проходил под моросящим дождем, так что соперникам пригодились системы полного привода.

По заводским характеристикам оппоненты близки: у обоих восьмиступенчатые автоматические трансмиссии и четыре ведущих колеса. Под капотом Audi RS4 располагается 2,9-литровый мотор V6 мощностью в 450 лошадиных сил, позволяющий универсалу массой 1800 килограммов набирать первую «сотню» за 4,1 секунды.

Jaguar F-Pace SVR приводит в движение 550-сильная компрессорная «восьмерка». Кроссовер почти на 200 килограммов тяжелее и на 0,2 секунды медленнее Audi разгоняется с 0 до 100 километров в час. Чтобы уравнять шансы, в универсал посадили двух пассажиров.

Четверть мили соперники прошли ноздря в ноздрю, причем по ходу короткого заезда преимущество перешло от одной машины к другой.

По традиции, у гонок на мокром асфальте неожиданный победитель: подобный расклад сложился и в мартовском дрэге 30 машин на треке TopGear, и на недавнем Гран-при Формулы-1 в Хоккенхаймринге.

Источник:YouTube-канал CAR magazine SA