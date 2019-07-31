Видео: Jaguar F-Pace SVR бросает вызов Audi RS4 Avant на мокрой трассе

По заводским характеристикам оппоненты близки: у обоих восьмиступенчатые автоматические трансмиссии и четыре ведущих колеса. Под капотом Audi RS4 располагается 2,9-литровый мотор V6 мощностью в 450 лошадиных сил, позволяющий универсалу массой 1800 килограммов набирать первую «сотню» за 4,1 секунды.

Jaguar F-Pace SVR приводит в движение 550-сильная компрессорная «восьмерка». Кроссовер почти на 200 килограммов тяжелее и на 0,2 секунды медленнее Audi разгоняется с 0 до 100 километров в час. Чтобы уравнять шансы, в универсал посадили двух пассажиров.