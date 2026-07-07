Скандал с «золотыми парашютами»: в Porsche раскрыли рекордные зарплаты на фоне падения прибыли

Согласно опубликованным данным, почти 40% работников Porsche (9 082 из 23 000) в 2025 году получили доход свыше 100 000 евро, что почти вдвое превышает среднюю зарплату по Германии. Трое сотрудников заработали более 1 млн евро в год.

Скандальный резонанс вызвало и то, что бывший финансовый директор Лутц Мешке, покинувший компанию, получил выходное пособие свыше 11,6 млн евро, в то время как руководство требует от заводских рабочих сокращения зарплаты под угрозой переноса производства в Словакию.

Особое возмущение вызвал контраст: пока топ-менеджеры получают миллионы, компания рассматривает возможность сокращения до 7 000 рабочих мест. Для сравнения, генеральные директора BMW и Mercedes-Benz зарабатывают в 4 раза больше, но их компании не находятся в таком глубоком кризисе.

Скандал поставил Porsche в крайне неловкое положение перед обществом и собственными сотрудниками, обнажив социальное неравенство внутри компании на фоне финансовых проблем.

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