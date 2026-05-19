Скандально известный Автомузей М. Ю. Красинца в Черноусово окончательно закрыт

Михаил Юрьевич Красинец скончался летом 2021 года. Его вдова, Марина Алекссевна Красинец, сохраняла коллекцию, но осенью 2025-го решила передать некоторые экземпляры на хранение некоему коллекционеру.

Первым из Черносуово исчез тягач марки «Москвич» по прозвищу «Боливар» — небольшой эвакуатор на базе седана АЗЛК-2140, созданный для внутреннего пользования заводом АЗЛК.

Также из автомузея Михаила Красинца вывезли прототип «Москвича 3−5−5». Это перспективная машина, над которой АЗЛК работал на рубеже 1960-1970 годов, но проект оказался закрыт.

Сейчас, как стало известно журналу Motor, «Автомузей М. Ю. Красинца» окончательно закрыт. Вывоз автомобилей продолжается, а шины, диски и другие запчасти утилизируются.

По информации от Марины Красинец, вскоре наиболее ценная техника станет достоянием некоего патриотического музей, но других подробностей, куда уезжает техника, нет.

Ныне закрытое собрание машин имело скандальную славу. Одни считали Красинца гением, спасшим уникальные экземпляры, а другие уверяли, что Михаил уничтожает историю неправильным хранением.

