Skoda раскрыла внешность электрического кроссовера Enyaq

Enyaq получил вытянутую фальшрешетку радиатора с рисунком, имитирующим фирменные вертикальные ламели Skoda, зауженные фары со светодиодной полосой, рельефный капот и крупные воздуховоды. Ранее экстерьер Enyaq рассекретили на шпионских фотографиях, которые дают представление о реальных пропорциях кроссовера.

Уже известно, что Enyaq построят на модульной платформе MEB, лежащей в основе его немецкого «собрата» Volkswagen ID.4. Skoda раскрыла и габариты: в длину «зеленый» кроссовер достигает 4648 миллиметров, в ширину – 1877 миллиметров, а в высоту – 1618 миллиметров. Колесная база равна 2765 миллиметрам. Чехи традиционно позаботились о вместительном багажнике – его объем достигает 585 литров.