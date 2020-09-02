Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

Серийная версия Enyaq сильно отличается от одноимённого концепта: во-первых, Enyaq получил традиционный для кроссовера кузов, а не купеобразный (такая версия появится на рынке позже). Во-вторых, для модели предложили стандартную светодиодную оптику, а за матричные фары придётся доплатить. И, наконец, подсветка для фальшрадиаторной решётки Enyaq доступна только в качестве опции.

По габаритам электрокар сравним с Kodiaq: в длину он достигает 4648 миллиметров, а в ширину – 1877 миллиметров, в высоту – 1616 миллиметров. Колёсная база составляет 2765 миллиметров. Объём багажника равен 585 литрам. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,27.